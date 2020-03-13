توجيه بتعقيم ألعاب الأطفال و"الرياضية" في حدائق ومتنزهات الطائف

تركيب أجهزة تعقيم اليد بمكاتب الأمانة ضمن إجراءات تطويق "كورونا"

وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة، بتعقيم ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية في الحدائق والمتنزهات، وذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار ومكافحة ‫فيروس كورونا المستجد.

كما وجه "آل هميل" الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة بتركيب أجهزة تعقيم اليد في مكاتب الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين المراجعين.