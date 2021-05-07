بشكل إلزامي.. اشتراط حصول الموظفين على لقاح كورونا للحضور إلى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بان الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً الزامياً لحضور الموظفين والموظفات الى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص اضافة الى القطاع غير الربحي.

وأكدت بأنه سيتم توضيح الية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً.