وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة

مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا.. تم إجلاء المرضى

شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.