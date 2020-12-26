وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة

شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.
مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا.. تم إجلاء المرضى
شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.