الهيئة العامة للزكاة والدخل تُجدد الدعوة للإبلاغ عن أي مخالفات ضريبية

أكدت تقديم مكافأة مالية قدرها 2.5% من قيمة المبالغ المحصلة

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ‏دعوتها للإبلاغ عن المخالفات الضريبية.



وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: إن "مقدار المكافآت عند التبليغ عن مخالفة ضريبية مكافأة مالية، نسبتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة".



وأضافت: "عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تُمنح مكافأة مالية تُقدر بـ1.000 ريال كحد أدنى و1.000.000 مليون ريال كحد أقصى".



ودعت إلى الدخول إلى قنوات استقبال بلاغات المخالفة الضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.