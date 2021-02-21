"كلاسيكو" الإثارة يجمع الشباب والأهلي.. والوحدة يتربص بالتعاون

في افتتاح الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بثلاث مواجهات مثيرة، تنطلق، غداً الاثنين، منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات.

أبها- الرائد

تجمع المواجهة الأولى، أبها بضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، عند الساعة 4:10 مساءً.

لم يظهر الرائد هذا الموسم بنفس المستوى الفني المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي، حيث يقدم الفريق في هذا الموسم نتائج سلبية وضعته في مراكز متأخرة، محتلاً المرتبة 14 بـ 19 نقطة.

في المقابل يسعى المستضيف لاستغلال أوضاع ضيفه وخطف نقاط المباراة ويحل أبها في المركز الـ 11 بـ 24 نقطة.

الوحدة- التعاون

على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، يستقبل الوحدة نطيره التعاون عند السابعة مساءً، حيث يحتل الوحدة المرتبة السابعة بـ27 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن والذي يملك في رصيده 25 نقطة.

الشباب- الأهلي

في الرياض يستضيف المتصدر الشباب بـ38 نقطة نظيره الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الساعة 8:35 مساءً.



يسعى الشباب إلى تعزيز صدارته ومواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه الهلال والأهلي.

أما الأهلي والذي تعثر بالتعادل في الجولة الماضية من أمام العين، ويتطلع من خلال هذه المواجهة للفوز على مستضيفه ومواصلة مطاردة ومزاحمة الشباب على صدارة الدوري.