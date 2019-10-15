"العساف" يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وزير الخارجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 05:36 PM

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن

"العساف" يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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