عمدة لندن: فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا.. أمر حتمي

قال: إذا لم نفعل ربما نواجه انهياراً في هيئة الخدمات الصحية

قال عمدة لندن صادق خان، لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد، إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي، لأن دونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وتحدث خان عن «حدث كبير»، أمس السبت، لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

وقال خان لـ "بي.بي.سي" رداً على سؤال عن احتمال فرض قيود «أعتقد أن ذلك أمر حتمي، إذا لم نفرض قيوداً جديدة عاجلاً وليس آجلاً قد نشهد مزيداً من حالات الإصابة، وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار».