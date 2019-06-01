أهالي "الرين": انقطاع الكهرباء أفسد روحانية الشهر واعتذار الشركة لا يكفي

قالوا إن المشكلة مستمرة منذ سنوات وتتسبب في إتلاف الأجهزة المنزلية وغيرها

يعاني أهالي محافظة الرين من مشكلة مستمرة تتمثل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي يصفها الأهالي بأنها مشكلة ليست وليدة اليوم أو الأمس بل يشتكون منها منذ سنوات طويلة، رغم اعتذار الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الشركة السعودية للكهرباء: "أهلنا الأعزاء في #محافظة_الرين العزيزة.. تأسف #السعودية_للكهرباء لمروركم بتجربة انقطاع الكهرباء؛ نتيجة خلل فني طارئ، عملت فرقنا الميدانية على معالجته وعادت الخدمة الكهربائية للمحافظة ولله الحمد، خدمتكم شرف لنا (حفظكم الله)".

وقال عدد من المواطنين لـ "سبق" إن هذه المشكلة أفسدت عليهم روحانية الشهر الكريم بانقطاعها عن المساجد، ناهيك عن تسببها في إتلاف عديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والزراعية، والأخطر توقفها عن أجهزة المرضى وتوقف مصالح الناس في بعض الدوائر الحكومية جراء هذه الانقطاع.

وأضافوا: إن اعتذار الشركة لا يكفي، فالكهرباء انقطعت عن مناطق متفرقة في المحافظة منذ دخول شهر رمضان حوالي 12 إلى 13 مرة، ما تزداد معه المعاناة، وخصوصاً أن تكرر الانقطاعات يفسد على الأهالي روحانية الشهر الفضيل، ولم تشفع لهم نداءاتهم المتكررة لشركة الكهرباء بتغيير الوضع إلى الأفضل.

وتابعوا: إن بعض محطات البنزين تغلق أبوابها، ويتصادف الانقطاع بعض الأحيان فترات الصيف الحارة فيتجرع الأهالي لهيب الحر، ناهيك عن معاناة طلاب المدارس خاصة أيام الامتحانات، مشيرين إلى أن الأهالي استبشروا خيراً قبل عدة سنوات بمشروع محطة تحويل كهرباء ضخمة وبتكلفة عالية، ولكن يبدو أن هذا الحلم تبدد مع مرور الأيام، ما يجعل المواطنين يعانون الأمرين.