بالفيديو.. نعجة تلد خروفاً برأسين بخميس مشيط

بجسد واحد ويتغذى بشكل طبيعي

في حادثة نادرة الحدوث والغرابة تتجلى بها قدرة الله - سبحانهُ وتعالى -، أنجبت نعجة في حظيرة شرق "تندحة" التابعة لمحافظة خميس مشيط، خروفاً برأسين وجسد واحد ولا يزال حياً ويتغذى بشكل طبيعي.

وقال مالك الخروف، المواطن محمد الشهراني، فُوجئت يوم أمس بإنجاب نعجتي خروفاً له رأسان وجسد واحد، ويعيش بشكل طبيعي في حالة نادرة وغريبة الحدوث.

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21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 07:52 PM

بجسد واحد ويتغذى بشكل طبيعي

بالفيديو.. نعجة تلد خروفاً برأسين بخميس مشيط

سعود الدعجاني

خميس مشيط

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في حادثة نادرة الحدوث والغرابة تتجلى بها قدرة الله - سبحانهُ وتعالى -، أنجبت نعجة في حظيرة شرق "تندحة" التابعة لمحافظة خميس مشيط، خروفاً برأسين وجسد واحد ولا يزال حياً ويتغذى بشكل طبيعي.

وقال مالك الخروف، المواطن محمد الشهراني، فُوجئت يوم أمس بإنجاب نعجتي خروفاً له رأسان وجسد واحد، ويعيش بشكل طبيعي في حالة نادرة وغريبة الحدوث.

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