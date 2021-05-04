المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.