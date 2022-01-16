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فتح جميع العقبات لحركة السير بعد التأكد من سلامتها على مرتاديها

أمطار الباحة .. انهيارات وتساقط وتجمع المياه يستنفر آليات النقل

من بشائر الخير والبركة هطلت أمطارٌ من غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت مدينة الباحة ومحافظات القطاع التهامي ومحافظات السراة التابعة لها جعلها الله أمطار خير وبركة.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس السبت في تساقط وانهيارات للصخور وتجمع مياه الأمطار والأتربة استنفرت معها آليات وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة.



وأوضح المهندس مسفر المالكي مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة: “تلقى فرع الوزارة بالمنطقة عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (٩٣٨) الخاص بالوزارة وذلك من جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة هذا اليوم، وتضمنت تلك البلاغات عددًا من تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق وتساقط للأحجار على عدة طرق والتي تم مباشرتها فورًا من قِبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مشرفين ومراقبين”.



وأضاف: شملت الطرق التي يتم صيانتها حاليًا بسبب الأمطار الطريق الدائري بمنطقة الباحة وطريق الباحة - الحزم - المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطح الطريق وطريق الباحة - الطائف والذي شهد تجمعات مياه وتجمعات للمواد على سطح الطريق وطريق الباحة - بلجرشي - أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة وطريق عقبة حزنه الرابط بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع تم على إثرها إغلاق طريق عقبة حزنه احترازيًاً بالتنسيق مع الجهات المختصة لسلامة مستخدميها وعمل الصيانة اللازمة لها وطريق المخواة - قلوة وطريق المخواة - المظيلف وطريق المخواة - المجاردة وطريق الباحة المندق.



كما شملت الأمطار أيضاً بعض الطرق الفرعية ومنها طريق بيده - معشوقة وطرق قرى بني ظبيان وطريق المراصعة وغيرها من الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة وقد تم توجيه جميع الفرق لإجراء أعمال الصيانة والنظافة على جميع الطرق وإزالة كل العوائق أمام مستخدمي هذه الطرق.



وأبان أن جميع العقبات مفتوحة لحركة السير بعد التأكد من سلامتها على مرتاديها بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وقال المالكي: "نهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخصوصًا في المواقع الجبلية عند هطول الأمطار، والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الأمنية والابتعاد عن الأودية".



وأكد أن الفرع يعمل بكل طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة ووكيله، وكذلك متابعة مستمرة من قِبل الوزير ونائبه.