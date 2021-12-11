وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 10:58 AM

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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