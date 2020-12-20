"الصحة" تنجح في تطبيق نظام مفقود بمستشفيات المملكة

تقدم الخدمة من خلال التواصل على الرقم ٩٣٧

نجحت وزارة الصحة في تطبيق نظام مفقود، الذي دشنه مؤخراً، وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، والذي يهدف إلى البحث عن المفقودين بالمنشآت الطبية على مستوى مناطق المملكة.

وتم ربط نظام مفقود بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال استقبال الحالة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات كفاقدي الوعي، أو المصابين مجهولي الهوية، أو ممن لا تتوفر لديهم أي وسيلة للتواصل مع ذويهم، أو حتى حالات الوفاة.

وتقدم الخدمة من خلال التواصل بشكل مباشر على الرقم ٩٣٧، ويتم الوصول على المعلومة عن المفقود بأسرع وقت، وذلك بتسخير التقنية الحديثة عبر نظام يخدم المجتمع والمواطن والمقيم.

ويدعم هذا النظام الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الصحة وهو اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، من خلال الاستفادة من تقنية المعلومات لإنشاء نظام معلوماتي واتصالاتي.