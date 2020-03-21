أمريكا.. امرأة تنجب بمركز تجاري خلال هلع التسوق بسبب كورونا

بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء وممرضة تصادف وجودها في المتجر

وسط هلع التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا، أنجبت امرأة في مركز تجاري "وول مارت" في أمريكا.



وكانت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري، عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ، وأن موعد الولادة قد حان؛ وفقًا لتلفزيون "KY3".



وبحسب سبوتنيك عربي قالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة: إن المرأة أنجبت فتاة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء، وممرضة المخاض التي تصادف وجودها في المتجر.



وأضافت هينكل أنه تم نقل المرأة والطفل إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.



وحسب ما نقلت المصادر للقناة: كانت المرأة والطفل بصحة جيدة.



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