الفتح يتغلب على العدالة في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد

نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب نادي الفتح بالأحساء استعدادًا لبدء منافسات الموسم.

سجّل هدف الفتح اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش في الدقيقة الـ83.

يُشار إلى أن فريق الفتح يستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الشباب يوم السبت القادم المصادف 24 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يحل العدالة ضيفًا على الأهلي يوم الخميس القادم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري.