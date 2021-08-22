"العرفج": دمج التعليم حضورياً وعبر "مدرستي" عند تجاوز العدد المسموح

أكد أن منصة "مدرستي" حققت نجاحاً باهراً

كشف مدير إدارة تعليم رجال ألمع أحمد العرفج، في تعليقه تزامناً مع عودة المعلمين اليوم، والذي يسبق عودة الطلاب بأسبوع استعداداً للعام الدراسي الحالي الاستثنائي بعد 18 شهراً أن النقل والدراسة عن بعد أنه سيتم دمج التعليم ما بين حضوري وعن طريق منصة "مدرستي" في حال تجاوز الطلبة العدد المسموح به في الفصل.

وقال "العرفج" في مداخلة مع قناة "الإخبارية" إن "الوزارة حددت أربع فئات للكثافة الطلابية، موضحاً أن الكثافة في مدارس تعليم رجال ألمع محدودة جداً، وبين أنه وفق لدليل تم إصداره أنه بالإمكان الاستفادة من بعض مرافق المدارس لتحقيق التباعد بين الطلاب".

وأضاف: "إذا العدد كان أكبر يمكن التعامل عن طريق التعليم المدمج من خلال التعليم الحضوري والتعليم عبر منصة مدرستي"، موضحاً أنه ليس مستبعداً بان يكون هناك تعليم عن بعد في بعض المواد، لافتاً إلى أن منصة "مدرستي" تبقى حاضرة؛ لكونها حققت نجاحاً باهراً في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنها ستكون رافداً وسيستفيد منها من تثبت إصابته، وأيضاً من لم يحصل على الجرعات المسموح بها للحضور.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد وجّه تعميمًا للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة المختلفة، حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضوريًّا، والمبلغة من قِبَل "وقاية"، وذلك للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

وتضمّنت البروتوكولات المعلنة، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، وآلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة في المدارس، إلى جانب الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونص التعميم على ما يلي:

أولًا: اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح، للحضور للمنشآت التعليمية.

ثانيًا: التقيد بأن طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ لن يُسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.

ثالثًا: يُشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين؛ سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

رابعًا: تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، المعتمدة من الوزارة، على طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي، وتطبيق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تمت الموافقة السامية عليها بالقرار رقم (7/ب/45888) وتاريخ 23/ 11/ 1423هـ لطلبة التعليم الجامعي الحكومي والأهلي، واللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة برقم (111) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ للمتدربين في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.

خامسًا: التأكيد على أن المسؤولية تشاركية من الجميع والتي تشمل رؤساء الجامعات والمحافظين ومديري التعليم أولًا، ومن ثم من يليهم في المسؤولية الوكلاء والمساعدون والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعلمون والموظفين حسب التراتبية التنظيمية والإدارية كل فيما يخصه.

وجاء في سياق ذلك، التأكيد على بذل المزيد من الحرص والمتابعة لأخذ الجرعتين لجميع منسوبي التعليم والتدريب والطلاب والطالبات؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وكان وزير التعليم قد الْتقى اليوم مديري التعليم، واطّلع على جاهزية الإدارات التعليمية، وأكد مسؤولية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.