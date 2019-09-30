مياه آسنة تحاصر مجمعاً تعليمياً للبنات بمكة والأهالي يناشدون

طالبوا بسرعة تدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع .. أمراض وأوبئة

تحاصر المياه الآسنة منذ صباح اليوم، مجمعاً تعليمياً للبنات بشارع الحج بمكة المكرّمة، دون أن تتدخل الجهة المختصة لرفع الضرر وإيقاف تدفق المياه التي ملأت أرجاء الشارع المحيط بالمدرسة.

واشتكى عددٌ من أولياء الأمور من تجمُّع المياه الآسنة بمقربة من المجمع التعليمي للبنات الواقع في شارع الحج بمكة المكرّمة، مبدين تخوفهم الشديد من الأوبئة وانتقال الأمراض نتيجة تلك المياه.

وطالبوا بسرعة تدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع، المستمر منذ الصباح الباكر، مشيرين إلى أن المدرسة تضم أعداداً كبيرة من الطالبات في جميع المراحل يضطررن إلى تخطي المياه للوصول إلى منازلهن ومركبات أولياء أمورهن، ما قد يتسبّب ذلك في انتشار الأوبئة، فضلاً عن أن المياه المتجمعة عبارة عن صرف صحي نتيجة انفجار في إحدى قنوات الصرف الواقعة بالقرب من المجمع التعليمي.