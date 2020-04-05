كورونا.. 7 إصابات جديدة في لبنان و3 في سوريا

الإجمالي في الأولى 527 حالة وفي الثانية بات 19

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (Covid-19) وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة بزيادة 7 حالات عن أمس؛ بينما أجرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية فحوص 389 شخصًا.

وأوضحت أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس بلغ ١٨ وفاة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 شفيت منها حالتان، وتوفيت حالتان.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 12:25 PM

الإجمالي في الأولى 527 حالة وفي الثانية بات 19

كورونا.. 7 إصابات جديدة في لبنان و3 في سوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (Covid-19) وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة بزيادة 7 حالات عن أمس؛ بينما أجرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية فحوص 389 شخصًا.

وأوضحت أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس بلغ ١٨ وفاة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 شفيت منها حالتان، وتوفيت حالتان.

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فيروس كورونا الجديد لبنان

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