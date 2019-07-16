وكيل "الأمر بالمعروف": 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع خلال الحج

بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة

كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ، تستهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتسهيل أداء مناسك زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.



وأكد "الشليّل" أن الرئاسة العامة بذلت، من خلال وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المعنية، جهوداً كبيرة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقديم أقصى ما تستطيع من خدمات وبرامج ليؤدي ضيوف الرحمن هذا الركن العظيم وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة.



وقال: يتم استكمال التجهيزات اللازمة ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة.



وأضاف: تم تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج، بالإضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية والبرامج المعرفية والمهارية المخصصة للمكلفين في الحج من منسوبي الرئاسة العامة.



وأردف: الرئاسة العامة كلفت عددًا كبيرًا من منسوبيها المؤهلين للعمل خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، المزودين بما يلزم من الوسائل التوعوية بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة.



وتابع "الشليل": تم تجهيز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع بعدد كافٍ من الأعضاء والمرشدين والمترجمين المؤهلين من ذوي الخبرة.