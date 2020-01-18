تندفع و"الصفر" عنوانها .. "سيبيرية" تجتاح السعودية والعاصمة .. هنا الموعد والتفاصيل

فيما تشير الخرائط الجوية إلى احتمال نشوء موجة غبار بمختلف المناطق أثناء الكتلة الباردة

تراقب مواقع الطقس اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة -سيبيرية المنشأ- نحو منطقة بلاد الشام والعراق ثم نحو شمال السعودية اعتباراً من يوم الثلاثاء، تعمل على انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار في عديد من مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصل درجات الحرارة العظمى للصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.

وتواصل الكتلة الباردة تحركها جنوباً يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية، وتنخفض على أثرها درجات الحرارة بشكل كبير، وتلامس الصفر المئوي في عديد من المناطق ليلة الأربعاء/ الخميس بما فيها العاصمة الرياض.

وخلال نهاية الأسبوع، تسيطر الكتلة الباردة على أغلب مناطق المملكة، ويسود طقس شديد البرودة مع فرص عالية لتشكُّل الصقيع ساعات الصباح في مختلف مناطق المملكة باستثناء المناطق المطلة على البحر الأحمر؛ حيث تكون الظروف غير مواتية لتشكل الصقيع على الرغم من الأجواء الباردة.

كما تشير الخرائط الجوية إلى احتمالية نشوء موجة غبار في أثناء عبور الكتلة الباردة بمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء وصولاً إلى الربع الخالي يوم الخميس ومروراً بالعاصمة الرياض، وفقاً لموقع "طقس العرب".