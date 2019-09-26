





5

قال: إن قرار مجلس الوزراء بتحمل رسوم العمالة عن المنشآت الصناعية سعيد وهام

بالفيديو.. "العرفج": أكثر المعلمين مع التدوير.. ونحتاج لمعايير ثابتة لتولي إدارة المدارس

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن قرار مجلس الوزراء بتحمل رسوم العمالة عن المنشآت الصناعية المرخصة، قرار سعيد وهامّ؛ مشيرًا إلى أن كل المعلمين مع التدوير؛ لكن يبدو أنه يخضع للواسطات، ونحتاج لمعايير ثابتة لإدارة المدارس.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن السعودية تَحَوّلت إلى قطعة خضراء في اليوم الوطني من كثرة الأعلام المرفوعة احتفالًا بهذا اليوم، كما أن افتتاح "مطار جدة" حدثٌ طالَ انتظاره.

كما علّق "العرفج" قائلًا: "أفضل ما في وزارة الثقافة أنها وسعت مفهوم كلمة (ثقافة)؛ لكن ألحظ قطيعة بين الوزارة الشبابية وجيل الرواد، وأقترح هيئة خبرة تجمع حكمة الشيوخ مع طموح وانطلاق الشباب".

في سياق متصل، أشار "العرفج" إلى أن كل المعلمين مع التدوير؛ لكن يبدو أنه يخضع للواسطات، ونحتاج لمعايير ثابتة لإدارة المدارس؛ وذلك تعليقًا على خبر بعنوان: "مقترحات لتحسين فكرة تدوير قادة المدارس والوكلاء: إلزاميته خطأ".