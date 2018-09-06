"المحمود" مديراً لخدمات المستفيدين بالتعليم الأهلي بالرياض

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قراراً بتكليف خالد بن محمد المحمود مديراً لإدارة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض.

يشار إلى أن "المحمود" من الكفاءات الإدارية والتربوية المميزة وكان آخر عمل كلّف به هو مساعد مدير إدارة خدمات المستفيدين حتى صدر القرار بتكليفه مديراً لها.