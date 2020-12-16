"الفضلي": نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية

قال: جرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020

قال #وزير_البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: إن ما يُنفذ الآن من محطات لإنتاج الماء في المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاعات الأخرى يفوق ما بنته المملكة في السنوات الـ50 الماضية.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و#البيئة و#النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، وجرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020م.