"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!

شنَّ عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، هجومًا شرسًا على الفريق بسبب تردي النتائج.



وقال الإعلامي في تغريدة: "نتكلم على إيش والا إيش..!!.. فريق منهك، لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير".



وأضاف: "ما يحدث مخجل في تاريخ النصر..!.. معسكر للترفيه والسهر، وتحضير للمباراة أي كلام".



واختتم قائلاً: "إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف..!".



وللمباراة الرابعة على التوالي يفشل النصر في تحقيق أي فوز؛ إذ انتهت تلك المباريات بثلاثة تعادلات وهزيمة.



وتعادل النصر مساء اليوم مع الرائد في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.