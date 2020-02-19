أمير الرياض يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، والوفد المرافق لها.

ورحب في بداية الاستقبال بالمسؤولة الأممية، متمنيًا لها طيب الإقامة في المملكة.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون القائم.

وفي نهاية الاستقبال، قدمت ميمونة محمد شريف، نسخة من تقرير الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة الرياض، الصادر عن برنامج مستقبل المدن السعودية.