يستعد للعب أمام الأهلي.. "مايكون" يشارك في تدريبات النصر الجماعية

انخرط محترف النصر البرازيلي "مايكون" في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، تحضيراً لمواجهة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكان "مايكون" قد خضع للمسحة الطبية والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، قبل أن يشارك في التدريبات.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 30 نقطة، فيما يحل الأهلي رابعاً بـ 35 نقطة.