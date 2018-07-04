جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن درعا بعد العمليات العسكرية للنظام السوري

دعت إليه السويد والكويت بعد نزوح 300 ألف شخص جراء الهجمات

كشفت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، غداً الخميس، جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام بإسناد من روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفًا و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل على درعا جنوبي سوريا.

ورغم العملية العسكرية، دعا النظام السوري اللاجئين إلى العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها.

وتسيطر القوات النظامية حالياً على أكثر من 61 بالمائة من سوريا، مقارنة مع أوائل عام 2017 عندما كانت تحتفظ بنسبة 17 في المائة فقط، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفر ما يزيد على 5.6 مليون سوري من البلاد، وقالت الخارجية السورية إن كثيرًا من النازحين داخلياً عادوا بالفعل إلى ديارهم، داعية اللاجئين إلى أن يحذو حذوهم.

ويعجز الكثير من السوريين عن العودة بعدما دمرت منازلهم جراء القتال، وخوفًا من التجنيد في الجيش أو قمع القوات النظامية.