شاهد.. "الدارة" تدرِّب منسوبات "الأحوال المدنية" على معالجة الوثائق والملفات القديمة

للمرة الأولى.. واستكمالاً للدورات التخصصية المقدمة لعدد من الجهات الحكومية

اختتمتْ "دارة الملك عبدالعزيز"، ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، دورة "ترميم الوثائق" التي قدّمتها للمرة الأولى؛ لمنسوبات "وكالة الأحوال المدنية".

جاء ذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين، واستكمالاً للدورات التخصصية التي قدّمها المركز لعدد من منسوبي الجهات الحكومية.

ومَكّنتْ الدورة التدريبية التي قدّمها المركز منسوبات "وكالة الأحوال المدنية" من ترميم ومعالجة الوثائق والأوراق والملفات القديمة، بالإضافة لاستفادتهم من الاستشارة والدعم الفني المقدّم في مجال اختصاصه للوكالة.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، وقّعها الأمين العام المكلف للدارة الدكتور "فهد بن عبدالله السماري"، وعن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود في مقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وتنص الاتفاقية على أن يقوم "مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة"، بتقديم الاستشارة والدعم الفني في مجال اختصاصه للوكالة.

جدير بالذكر أن "دارة الملك عبدالعزيز" ممثلة في "مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية"، تمتلك باعاً طويلة في التدريب اليدوي والآلي على ترميم الوثائق وتعقيمها ومعالجتها، حيث قدمت مجموعة من الدورات في هذا الجانب لعدد من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويقدم المركز الذي أصبح متخصصاً منذ عام 1425هـ خدمات الكشف عن الوثائق المزورة والترميم مباشرة للأفراد بأسعار رمزية غير ربحية دعماً للحفاظ على تاريخنا، أو عن طريق الدورات التدريبية للأجهزة الحكومية.