دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف

مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع

ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة.

فيما علمت "سبق" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

الجهات الأمنية طالب طعن معلمه مدارس المظيلف القنفذة

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 03:45 PM

مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع

دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف

عبدالعزيز الشهري

القنفذة

29 89,793

ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة.

فيما علمت "سبق" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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الجهات الأمنية طالب طعن معلمه مدارس المظيلف القنفذة

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