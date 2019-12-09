دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف

مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع

ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة.

فيما علمت "سبق" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.