العراق.. عدم اكتمال النصاب يؤجل التصديق على حكومة "علاوي"

النواب غير راضين عن ترشيحات الحقائب الوزارية

ذكر التلفزيون العراقي، أن البرلمان أجّل اليوم (الخميس)، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأوضح التلفزيون أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.