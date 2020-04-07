شاهد.. هطولات على مرات وشقراء تسيل الأودية وتكسو الأرض بالبياض

شملت مراكز ثرمداء القرائن والحريق والجوفان والصوح.. والأوعر والأويعر

هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد على محافظة مرات؛ جرت على أثرها الأودية وكست الأرض بالبياض.

كما هطلت أمطارٌ غزيرة جنوب محافظة شقراء على مركزَي غسلة والوقف بالقرائن، وجرت أودية المسمى والأوعر والأويعر.

وشملت الأمطار مراكز: ثرمداء القرائن والحريق والصوح والجوفان شمال شرقي المحافظة، جرى على أثرها وادي غالة والحريق وشعاب صفراء هنيدي.