الصحة تُطلق مساراً للتمريض عبر مبادرة "نقدّرك"

قالت: تهدف إلى تكريم المتميزين بجميع المنشآت

أطلقت الصحة مساراً خاصاً للتمريض عبر مبادرة "نقدّرك" تهدف من خلاله إلى تكريم المتميزين في"تجربة المريض" من الكادر التمريضي العاملين في جميع المنشآت الصحية بمختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لآراء المراجعين والمستفيدين من الخدمات بناءً على استبانات قياس تجربة المريض للربع الثاني من عام 2021م.

تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية، وتقديراً لهم على خدماتهم الجليلة لرعاية المرضى وكسب رضاهم، حيث تُعد الرعاية التمريضية إحدى المحطات المهمة في رحلة المريض وعنصراً جوهرياً لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.