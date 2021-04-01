أمطار وغبار وحرارة تتدنى تصل الرياض.. "أجواء 3 أيام" بتوقيع "الحصيني"

قال: تسرب هواء بارد اليوم بالشمالية.. وانخفاض بالغربية والوسطى والشرقية غدًا

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تحمل أجواء الـ24 ساعة القادمة من يومي الخميس والجمعة، أمطارًا معظمها خفيفة وأحيانًا متوسطة مع رياح مغبرة، وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.

وأضاف: "تتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة نهارًا، ومعتدلة ليلًا تتراوح بين 20 لـ26 درجة مئوية".

وتابع: "من اليوم الخميس، يتسرب هواء بارد على الشمالية، ويمتد انخفاض الحرارة شمال الغربية والوسطى والشرقية من الجمعة".

وأردف: "من مساء السبت 21/ 8/ 1442هـ متوقع أن يصل الانخفاض إلى العاصمة الرياض والشرقية، ومن الأحد يتعمق جنوب الرياض والشرقية ونجران، ومقدار الانخفاض بين 6 و10 درجات مئوية مع غبار؛ لتصبح الأجواء معتدلة نهارًا باردة فجرًا، إلا أن يصرفها الله".