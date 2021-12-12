بعد رصد لحوم فاسدة بمطعم في "الشفا" .. "الثبيتي": لا تهاون مع المخالفين

أمانة الطائف نفذت 5843 جولة رقابية وسجلت 3580 إشعاراً ومخالفة

كشفت جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" عن وجود لحم تالف داخل أحد المطاعم، وعليه فقد جرى إغلاق المطعم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وفق النظام .

وفي التفاصيل، أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الرقابية بأمانة محافظة الطائف وبلدياتها على قاعات الأفراح، وعلى المنشآت التجارية بمختلف أنواعها خلال شهر ربيع الثاني عن تسجيل أكثر من 3580 إشعاراً ومخالفة تعلقت بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة فايز بن سعد الثبيتي في بيانٍ أورده لـ "سبق"، أن الجولات الرقابية بلغت 5843 جولة تفتيشية، بينما بلغ عدد الإغلاقات 143 إغلاقاً، وكمية المصادرات 1332 كجم من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأكد "الثبيتي" أن كافة البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وكذلك التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، مشدداً على أن الأمانة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي ـ 940.