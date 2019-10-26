وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق

شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.

وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".


وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".

وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.

وزير البيئة والمياه والزراعة منتزه ثادق مكافحة التصحر

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26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 01:48 PM

وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق

عبدالله البرقاوي

الرياض

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شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.

وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".


وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".

وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.

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وزير البيئة والمياه والزراعة منتزه ثادق مكافحة التصحر

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