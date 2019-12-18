نائب "أدبي تبوك": الخط العربي مكون ثقافي وجمالي والاحتفاء به خطوة مهمة

قال: وزير الثقافة أدرك أهميته.. وتسميته تحمل دلالات كثيرة

وصف نائب رئيس نادي تبوك الأدبي الكاتب والروائي عبدالرحمن العكيمي، الاحتفاء بالخط العربي 2020 بأنه خطوة رائعة ومهمة، مبينًا أن "الخط العربي مكون ثقافي مهم في تاريخ الثقافة العربية وهو مكون جمالي أيضًا، وهو بلا شك يؤكد دور المملكة الرئيس في تعزيز الثقافة العربية لما تمثله من عمق حضاري وتاريخي".

وقال العكيمي لـ"سبق" إن "وزارة الثقافة ووزيرها الشاب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أدرك أهمية هذا الأمر ووصف وتسمية العام الجديد بـ"عام الخط العربي" يحمل دلالات كثيرة ومهمة".

وأضاف: "على الجميع في المشهد الثقافي والمؤسسات الثقافية بوجه عام ضرورة التفاعل مع هذه الخطوة التي تمضي في اتجاه رؤية المملكة 2030 م في محاورها الثقافية، ولربما استشعرت وزارة الثقافة أهمية الخط العربي والتحديات التي تواجه الثقافة العربية بوجه عام وحالة تأمل لواقع الخط العربي ومستقبله وتذوق جمالياته والإحساس بها وإعادة اكتشاف عوالمه الخاصة والأنيقة من جديد".

وأشار إلى أن "الخط العربي بأنواعه العريضة هو فن قائم بذاته وهي فرصة للتوقف وهي التفاتة جميلة أن تقود الوزارة مثل تلك المشروعات المهمة لتحقيق مكاسب عليا".

وأردف: "حقيقة أشعر بشيء من البهجة وأنا أشاهد رؤية طليعية واعية لوزارة الثقافة في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وأيضًا التفاعل الكبير بين الوزير والمثقف السعودي في بلادنا حتى في قضاياه الخاصة".