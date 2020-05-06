مدير “دوريات الرياض” يشارك المناوبين مهامهم

قام مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي محمد آل غظيف القحطاني، بمشاركة أفراد الدوريات الأمنية عملهم، وتناول الإفطار بالموقع وفقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك يوم أمس الاثنين.

وترتبط مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ارتباطًا وثيقًا بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم إلى كل الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة خصوصًا مع جائحة "كورونا" والتي تتطلب استعدادًا ويقظة خاصة.