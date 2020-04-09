البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.
ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.
وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.الصين فيروس كورونا الجديد
يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.
ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.
وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.