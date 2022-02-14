فعاليات وأنشطة متنوعة في "معرض جدة للشوكولاتة والقهوة"

ينطلق ١١ مارس تزامنًا مع تسمية العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"

ينطلق معرض جدة للشوكولاتة والقهوة الشهر المقبل بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس برعاية غرفة جدة في فندق الهيلتون، وذلك تزامنًا مع تسمية وزارة الثقافة العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"، وذلك بمشاركة أبرز صناع وموردي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة .

ويهدف المعرض الذي ترعاه غرفة جدة إلى أن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة بالمنطقة من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة المهمة، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لكل رواد الأعمال المستثمرين وعشاق القهوة والشوكولاتة والمهتمين في الاستفادة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة المهمة بأحدث الأساليب، فضلاً عن فتح فرص استثمارية جديدة في قطاع صناعة وتجارة الشوكولاتة والقهوة، هذا القطاع الحيوي الذي نما بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي فقط، بسبب الاهتمام الكبير باستيراد وزراعة القهوة في المملكة.

ويحتوي المعرض على العديد من الفعاليّات والأنشطة يتقدمها شلال الشوكولاتة بالفواكه، وبطولة (اللاتيه آرت)، والتدريب على بروتوكول الضيافة، ودورات تدريبية، ويتخلل المعرض تقديم العديد من العروض المسرحية والغنائية.