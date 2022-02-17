"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.
وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التستر التجاري مكافحة التستر
أعطت مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بقبول طلبها لاستكمال التصحيح
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.
وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".