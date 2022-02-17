"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعطت مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بقبول طلبها لاستكمال التصحيح

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التستر التجاري مكافحة التستر

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17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 12:11 AM

أعطت مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بقبول طلبها لاستكمال التصحيح

"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".

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