جامعة المؤسّس تنفي السماح لـ "الأهلي" بالاستفادة من ملعبها

نظراً لاحتياج النشاط الطلابي له وتنظيم الأنشطة الرياضية

نفت جامعة الملك عبدالعزيز، صحة المعلومات المتداولة حول قرب اتفاق بين المسؤولين بالجامعة والنادي الأهلي؛ للاستفادة من ملعب الجامعة؛ ليكون ملعباً خاصاً بالنادي تُقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية.

وقال المركز الإعلامي لـ "الجامعة"، في بيان: تقدر الجامعة أهمية الشراكات مع المؤسسات والأندية الرياضية؛ للنهوض والإسهام في دعم القطاع الرياضي في المملكة.

وأضافت: سبق للجامعة أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي؛ نظراً لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة للملعب وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة.

وأشارت إلى وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية.