شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة

وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال

حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.

وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.