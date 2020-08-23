"القصبي": قرار توطين المهن الهندسية سيمكن أبناء الوطن من الفرص الوظيفية

يهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية وتوفير بيئة عمل محفزة للكوادر الوطنية

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قرار توطين المهن الهندسية سوف يُمكّن المهندسين من أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتوتير تعليقاً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حول قرار توطين المهن الهندسية، ووضع حد أدنى للأجور.

يذكر أن قرار توطين المهن الهندسية امتداداً لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.