اصطدام مركبة بقطار نقل البضائع قرب الخرج يسفر عن إصابة شخص

حاولت تخطي الخط الحديدي بطريقة غير نظامية أثناء مرور القطار

قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنه وقع اصطدام مركبة بقطار لنقل البضائع قرب محافظة الخرج، بعد محاولة المركبة تخطي الحديد بطريقة غير نظامية ونتج عنه إصابة أحد ركابها الثلاثة.

وقالت الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن ‎الخطوط الحديدية توضح عند حوالي الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم قامت سيارة نقل صغيرة بمحاولة تخطي الخط الحديدي بطريقة غير نظامية أثناء مرور قطار لنقل البضائع قرب محافظة الخرج.

وأضافت: نتج عن هذا التخطي اصطدام السيارة بالقطار وإصابة أحد ركابها الثلاثة، مهيبة الجميع احترام الخط الحديدي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، متمنين للمصاب الشفاء العاجل.