"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.جازان الأرصاد
قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر في 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.