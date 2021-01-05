"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً

قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر في 5 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.