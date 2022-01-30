"تويتر": اليابانيون الأكثر حذفًا لتغريداتهم في العالم بـ43%

93% من الطلبات مرتبطة بقوانين مكافحة المخدرات والفحش

سجلت اليابان أكبر عدد من طلبات حذف التغريدات من منصة التواصل الاجتماعي تويتر في النصف الأول من عام 2021؛ حيث سجلت 43% من جميع الطلبات القانونية الواردة من أنحاء العالم لشركة تويتر خلال هذه الفترة.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أظهر تقرير الشفافية نصف السنوي الأخير الصادر عن عملاق منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، أن الأوامر القضائية والمطالب الرسمية الأخرى من الكيانات الحكومية والمحامين الذين يمثلون الأفراد لحذف محتوى من على تويتر؛ بلغ مجموعها 43 ألفًا و387 طلبًا على مستوى العالم، في الفترة من يناير إلى يونيو العام الماضي، منهم 18 ألفًا و518 طلبًا من اليابان.

وأفاد التقرير بأن 93% من الطلبات الواردة من اليابان كانت مرتبطة في المقام الأول بالقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والفحش أو الجرائم المالية.

وأضافت أن عدد الطلبات القانونية من اليابان زاد بنسبة 11% في الأشهر الستة الأولى من 2021 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، وسجلت اليابان، ثاني أكبر سوق لتويتر بعد الولايات المتحدة، أيضًا أكبر عدد من طلبات الحذف في العالم في كل من النصفين الأول والثاني من عام 2020.