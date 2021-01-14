بالفيديو.. "العرفج" يتمنى سعودة قطاع مغاسل الملابس

أكد أن الناس تنتظر المستقبل ونحن ذهبنا إليه بمشروع "ذا لاين"

تمنّى عامل المعرفة "أحمد العرفج" السعي وراء سعودة قطاع مغاسل الملابس، مشيراً إلى أن الرياض بها 100 ألف غرفة فندقية، تحتاج إلى 100 ألف مغسلة، و"نورة الدوسري" رائدة في سعودة هذا القطاع النشط، وإدخال العنصر النسائي فيه.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن الناس تنتظر المستقبل، نحن ذهبنا إليه وهذا ما يُثبته مشروع "ذا لاين".

كما أوضح عامل المعرفة أن الحكام الأجانب يكلفون الرياضة السعودية 43 مليوناً في السنة، والخطأ لا جنسية له، متسائلاً -في الوقت نفسه- "الحكم السعودي إلى أين؟".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "ابدأ الآن"، الذي يعالج ثلاثة أمور؛ وهي: عقدة البحث عن الكمال، وأزمة التسويف والتأجيل، ومشكلة التردد في اتخاذ القرار.

كما سلط برنامج "يا هلا بالعرفج" الضوء على قصة أغنية المصالحة الخليجية للفنان القطري "فهد الكبيسي"، مستشهداً بالقوة الناعمة للفن في تعزيز علاقات الأخوّة بين الشعوب.