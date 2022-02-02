حجر بالرئة كاد يودي بحياة طفل.. والتشخيص الدقيق بـ"الموية العام" أنقذ الحالة

كان يعاني من ضيق في التنفس وتم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

نجح فريق طبي في مستشفى الموية العام، في تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف يعاني من ضيق في التنفس وكحة مزمنة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الموية العام التابع لصحة الطائف طفلاً يعاني من ضيق في التنفس وكحة وبالكشف عليه وعمل الأشعة من قبل أخصائي الأشعة الدكتور إسماعيل بدوي واستشاري الأطفال الدكتور وائل عبده بسيوني، تبين وجود جسم غريب في الرئة واتضح بعد الفحص أنه حجر، وعلى الفور تم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ولله الحمد تم استخراج الحجر، والطفل الآن بصحة جيدة .