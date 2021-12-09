ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رأس مستقبليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



كما كان في استقبال سمو ولي العهد، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمراء وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة البحرينية.



وتوجه سمو ولي العهد وجلالة ملك البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير، حيث اصطف على جانبي الطريق مجموعة من أبناء البحرين رافعين أعلام المملكتين ومرددين الأناشيد الوطنية السعودية والبحرينية ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.



وقد أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بسمو ولي العهد.



وفي الصالون الرئيسي بقصر الصخير رحب ملك البحرين بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لمملكة البحرين، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لملك البحرين، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.



واستعرض سمو ولي العهد مع ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.