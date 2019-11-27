شاهد كيف تزين "برج خليفة" احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات

تزيّن برج خليفة بألوان العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات خلال نحو عام؛ حيث زار الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.